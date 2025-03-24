Масштабный сбой произошел в Рунете

Пользователи из России пожаловались на нестабильную работу МТС, «МегаФона», RuTube, «Ростелекома» и других сайтов и платформ. Это следует из данных сайтов для отслеживания проблем в работе сервисов Downdetector и «Сбой.рф» .

Россияне сообщили о нестабильной работе ряда мобильных операторов, в частности, МТС, «Билайна», «МегаФона», и Tele2. Пользователи также столкнулись с неполадками в социальных сетях, мессенджерах и интернет-сервисах. Сбои зафиксировали в RuTube, YouTube, TikTok, Steam, Ростелеком, мобильном приложении «Сбер» и других платформах.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что проблемы с доступностью ряда интернет-сервисов связаны с использованием ими зарубежных серверов.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) фиксирует проблемы в доступности ряда сервисов. Неработоспособность ряда сервисов связана с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

Ранее серверы «Мострансавто» подверглись целенаправленной хакерской атаке, из-за чего в работе систем возникли неполадки.