Масштабный сбой зафиксировали у ФНС, «Честного знака» и других сервисов

Масштабный сбой произошел на сайтах ФНС, «Честного знака», «Госключа» и других сервисов. Об этом сообщил сайт Downdetector .

По состоянию на 12:00 20 мая у «Госключа» за прошедший час зафиксировали 602 сбоя, у сайта Федеральной налоговой службы — 425, у «Честного знака» — 158, у системы для управления бизнесом Saby — более 1400.

Предположительно, причиной произошедшего стала массированная DDoS-атака.

UPD: пресс-служба Центра развития перспективных технологий, которому принадлежит система «Честный знак», заявила, что сбоев в их системе не обнаружено.

В прошлый раз масштабный сбой, нарушивший работу банков, операторов связи и популярных онлайн-сервисов, произошел вечером 15 мая. Среди пострадавших компаний — некоторые основные мобильные операторы, «Кинопоиск», игровая платформа Steam и другие.