Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

Downdetector: более 50 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе соцсети Х

Десятки тысяч пользователей соцсети Х по всему миру пожаловались на сбои в ее работе. Такие данные появились на сайте Downdetector , отслеживающего отключения и перебои в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, сбои стали наблюдать в 22:00 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в США. Их количество превысило 50 тысяч.

Также поступили тысячи обращений из Испании, Германии, Великобритании и других европейских стран. Большинство пользователей соцсети пожаловались на медленную загрузку мобильного приложения.

Ранее россияне столкнулись с ухудшением работы бесплатных сервисов VPN-сервисов.Нагрузка на них сильно увеличилась после замедления YouTube.