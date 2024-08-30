Масштабный сбой произошел в работе соцсети X

Downdetector: более 50 тысяч пользователей сообщили о сбоях в работе соцсети Х

Фото: Freepik

Десятки тысяч пользователей соцсети Х по всему миру пожаловались на сбои в ее работе. Такие данные появились на сайте Downdetector, отслеживающего отключения и перебои в работе популярных интернет-ресурсов.

По данным сайта, сбои стали наблюдать в 22:00 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб зафиксировали в США. Их количество превысило 50 тысяч.

Также поступили тысячи обращений из Испании, Германии, Великобритании и других европейских стран. Большинство пользователей соцсети пожаловались на медленную загрузку мобильного приложения.

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