Россияне столкнулись со сбоями в работе VPN-сервисов

Нагрузка на серверы VPN-сервисов возросла после замедления YouTube.

Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов предположил, что пользователи стали чаще прибегать к VPN-сервисам, чтобы смотреть ролики на популярном видеохостинге. Он отметил, что это теоретически «может положить VPN», но разработчики справятся с этой ситуацией.

По его словам, бесплатные платформы будут «заужать» канал или сокращать время бесплатной сессии, а платные — просто увеличат число серверов.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил, что VPN-сервисы представляют опасность для пользователей, так как могут продавать личные данные. По его словам, разработчики таких платформ получают доступ к информации после установки приложения на смартфон.