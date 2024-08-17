Россияне столкнулись со сбоями в работе VPN-сервисов

РБК: бесплатные VPN-сервисы перестали работать из-за замедления YouTube

Grzegorz Wajda
Фото: Grzegorz Wajda/Global Look Press

Бесплатные сервисы VPN-сервисов стали хуже работать из-за увеличившейся нагрузки. Об этом сообщил РБК.

Нагрузка на серверы VPN-сервисов возросла после замедления YouTube.

Член оргкомитета Профессиональной ассоциации в сфере облачных технологий Антон Салов предположил, что пользователи стали чаще прибегать к VPN-сервисам, чтобы смотреть ролики на популярном видеохостинге. Он отметил, что это теоретически «может положить VPN», но разработчики справятся с этой ситуацией.

По его словам, бесплатные платформы будут «заужать» канал или сокращать время бесплатной сессии, а платные — просто увеличат число серверов.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков предупредил, что VPN-сервисы представляют опасность для пользователей, так как могут продавать личные данные. По его словам, разработчики таких платформ получают доступ к информации после установки приложения на смартфон.

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