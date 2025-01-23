Масштабный сбой произошел в работе ChatGPT

В работе чат-бота с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT произошел глобальный сбой. Об этом сообщил сервис Downdetector .

Сообщения о неполадках стали поступать в 14:30 по московскому времени. Чаще всего пользователи жаловались на проблемы с доступом на сайт (84%) и на работу мобильного приложения (8%). Сбои зафиксировали в Нидерландах, Казахстане, ФРГ, Польше, Финляндии и других странах. На сложности со входом в аккаунт пожаловались 5% пользователей, оставивших жалобы.

По состоянию на 16:20 по московскому времени число жалоб на работу ресурса за сутки достигло 5875.

Ранее у россиян возникли проблемы с мессенджером Telegram. Платформа блокировала возможность отправки сообщений и загрузки мультимедиа. Также у многих пользователей возникли трудности со входом в «Личный кабинет». На неполадки обратили внимание жители Самарской и Нижегородской областей, Татарстана, Москвы и Башкирии.