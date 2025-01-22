Россияне массово пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram

Сбой произошел в работе мессенджера Telegram на территории России. Об этом свидетельствуют данные сайта «Сбой.рф» .

Россияне указали, что сервис блокирует возможность отправки сообщений и загрузки мультимедиа. Также Telegram не позволяет войти в «Личный кабинет».

Согласно сайту «Сбой.рф», больше всего жалоб поступило из Самарской области. Аналогичные заявления пришли от жителей Татарстана, Башкирии, Москвы и Нижегородской области.

В списке фигурируют также Ставропольский край, Ленинградская область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Всего о сбое сообщили более пяти тысяч россиян.

Всплеск данных о перерыве в работе мессенджера начался вечером во вторник, 21 января. Затем количество обращений несколько снизилось — по состоянию на ночь среды, 22 января, «Сбой.рф» фиксирует уже около 2500 обращений.

Масштабные сбои в работе Telegram в России происходили и раньше. В октябре 2024 года пользователи массово жаловались на задержку с отправкой сообщений.