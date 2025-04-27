Маск рассказал о незавидной участи авиации в войнах будущего

Беспилотники заменят пилотируемую авиацию в войнах будущего. Они дешевле и эффективней классических воздушных средств, сообщил американский бизнесмен Илон Маск в соцсети X .

Он отреагировал на пост активистки Лоры Лумер, адресованный компании Lockheed Martin. По ее мнению, программа создания истребителей пятого поколения F-35 провалилась, потому что они не подходят для использования в реальных боевых условиях. Маск ответил, что рано или поздно беспилотники превзойдут самолеты.

«Пилотируемые воздушные суда будут мгновенно уничтожаться роями дешевых дронов», — сказал предприниматель.

Ранее Маск раскритиковал администрацию предыдущего президента США Джо Байдена за необоснованно большие траты на разработку F-35. Возглавив департамент государственной эффективности (DOGE), он планировал пересмотреть расходы федерального бюджета, в том числе на эту программу.