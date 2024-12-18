В США признали провал программы создания истребителей F-35

Программа США по производству истребителей F-35 оказалась крайне неудачной. Американское общество должно с этим смириться, написал в своей статье журналист Responsible Statecraft Дэн Грейзер.

«Программа F-35 — это полный провал. Воротилы из команды национальной безопасности вряд ли согласятся с этим, но некоторые из них уже молча признают правду», — отметил он.

Грейзер указал, что спустя 23 года разработки и затраченных в этот период 300 миллиардов долларов, американцы получили очень мало преимуществ от этой программы.

У новых F-35 оказались минимальные боевые способности. Теперь инженерам нужно много времени, чтобы завершить разработку необходимого оборудования и программного обеспечения для полной боевой готовности.

Миллиардер Илон Маск раскритиковал проект истребителя F-35 из-за его дороговизны. Он планирует заменить производство дорогих самолетов на разработку более эффективных беспилотников.