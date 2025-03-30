Маск перенаправит деньги НАСА для полета людей на Марс

Американский бизнесмен, владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром расходов и программ комического агентства НАСА, чтобы направить ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
«Маск начал работу над пересмотром действующих программ НАСА, чтобы перераспределить средства и отправить их на подготовку к полету на Марс», — отметили журналисты.
Также Маск пытался заручиться личной поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа для осуществления планов. Источник отметил, что один из аргументов Маска — «имя Трампа войдет в историю».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее предложил Маску в 2029 году направить совместную миссию России и США на Марс. До этого сам бизнесмен объявил, что первый космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс уже в конце 2026 года.
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