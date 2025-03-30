Маск перенаправит деньги НАСА для полета людей на Марс

Американский бизнесмен, владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром расходов и программ комического агентства НАСА, чтобы направить ресурсы на реализацию полета людей на Марс. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

«Маск начал работу над пересмотром действующих программ НАСА, чтобы перераспределить средства и отправить их на подготовку к полету на Марс», — отметили журналисты.

Также Маск пытался заручиться личной поддержкой главы Белого дома Дональда Трампа для осуществления планов. Источник отметил, что один из аргументов Маска — «имя Трампа войдет в историю».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее предложил Маску в 2029 году направить совместную миссию России и США на Марс. До этого сам бизнесмен объявил, что первый космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс уже в конце 2026 года.