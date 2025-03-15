Глава РФПИ предложил Маску организовать совместную миссию на Марс

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предложил основателю SpaceX Илону Маску организовать в 2029 году совместную российско-американскую экспедицию на Марс. Об этом он написал в соцсети X .

Дмитриев напомнил, что в 2025 году отмечается полувековой юбилей знаменитого экспериментального полета «Союз — Аполлон».

«Наши знания и технологии должны служить славе человечества, а не его уничтожению», — заявил финансист.

Так он ответил на пост Маска о корабле с роботом Optimus, который, по замыслу компании, должен отправиться к Марсу в конце следующего года. Американский бизнесмен также не исключил, что, если все пойдет штатно, уже к 2031 году начнутся полеты к этой планете с людьми на борту.

Американский астронавт Томас Стаффорд, командовавший миссией со стороны НАСА, ушел из жизни 19 марта прошлого года. После миссии он подружился с советским коллегой Алексеем Леоновым и даже прилетал в 2019 году в Россию на его похороны.