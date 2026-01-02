Маск объявил о запуске производства мозговых имплантов для людей с параличом

Компания Neuralink в 2026 году запустит полномасштабное производство мозговых имплантов для парализованных людей. Об этом на своей странице в социальной сети X объявил владелец фирмы Илон Маск.

Он подчеркнул, что установленный чип позволит людям, не имеющим возможности двигаться, управлять компьютером и роботизированными протезами.

Маск добавил, что хирургическую операцию полностью автоматизировали и для установки чипа в мозг потребуется малоинвазивное вмешательство.

В пресс-службе компании заявили, что завершили клинические испытания на добровольцах как в США, так и в других странах.

Первыми иностранцами, получившими чипы, стали двое жителей Канады с травмами шейного отдела спинного мозга. Также имплант установили парализованному жителю Великобритании, который начал управлять компьютером при помощи силы мысли через несколько часов после операции.

В пресс-службе добавили, что чипы, предназначенные для лечения и восстановления тяжелых речевых расстройств, получили одобрение профильных ведомств США.

В конце июня Илон Маск объявил, что через год компания Neuralink начнет выпускать чипы, восстанавливающие зрение, а также открывающие возможность видеть в диапазонах, недоступных человеческому глазу. Он пояснил, что изображение станет поступать прямо в кору мозга.