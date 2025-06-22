Маск объявил о выпуске имплантов Neurolink для восстановления зрения

Восстановление полностью утраченного зрения с возможностью видеть в недоступном человеческому глазу ультрафиолетовом и инфракрасном диапазоне в скором времени станет реальностью. Об этом объявил американский предприниматель Илон Маск в интервью блогеру Марио Науфале .

Он пояснил, что в этом помогут импланты, разработанные его компанией Neuralink.

«Я думаю, что в течение следующих 6-12 месяцев мы начнем внедрять первые зрительные имплантаты, с помощью которых сможем передавать данные непосредственно в кору мозга, даже если кто-то полностью ослеп», — объявил Маск.

Предприниматель пояснил, что чипы уже протестировали на обезьянах, одна из которых носит имплант более трех лет.

По словам Маска, разработка усилит сенсорные возможности человека, открыв ему зрительный доступ к недоступным глазу диапазонам электромагнитного спектра.

В конце апреля владелец и основатель компании Terralink объявил, что в течение пяти лет все хирургические операции станут проводить роботы. Он добавил, что уже использовал такую технологию для вживления в мозг человеку электродов.