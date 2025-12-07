Маск назвал Европу «Четвертым рейхом» после штрафа для X

Виртуальная перепалка европейских чиновников с американским предпринимателем Илоном Маском вокруг штрафа в 120 миллионов евро для социальной сети X продолжилась. На этот раз владелец площадки репостнул сообщение пользовательницы, назвавшей Евросоюз «Четвертым рейхом».

В подтверждение своей теории автор поста сопроводила публикацию изображением флага ЕС с отведенным краем, из-под которого торчит флаг нацистской Германии».

«В значительной степени», — подписал Маск сообщение.

В минувшую пятницу, 5 декабря, Европейская комиссия выписала штраф в 120 миллионов евро социальной сети X за нарушение закона о цифровых услугах. Чиновники сочли нарушением свободную продажу синей галочки — знака верифицированного аккаунта, посчитав, что если ее может купить каждый, то это вводит пользователей в заблуждение.

Также платформу обвинили в непрозрачности правил рекламы и отказе в предоставлении данных о лайках и репостах.

В защиту Маска и социальной сети X выступил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. Он заявил, что Евросоюз установил для технологических компаний правила, которые невозможно выполнить, чтобы наказывать их за отказ от введения цензуры.

Дуров пояснил, что европейские политики остро реагируют на любую критику в свой адрес и преследуют всех, кто выступает за свободу слова.