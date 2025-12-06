Дуров уличил ЕС в цензуре

Дуров обвинил ЕС в невыполнимых правилах для технологических компаний

Евросоюз устанавливает для технологических компаний заведомо невыполнимые правила, чтобы наказывать их за отказ цензурировать свободу слова. Об этом в социальной сети X написал основатель Telegram Павел Дуров.

Таким образом он ответил на пост бизнесмена Илона Маска, сообщавшего о предложении Еврокомиссии не штрафовать X в обмен на цензуру определенных высказываний.

«То же самое во Франции. Безосновательное уголовное расследование, спецслужбы предложили помощь, если Telegram будет цензурировать выступления в Молдавии и Румынии», — написал Дуров.

Основатель Telegram констатировал, что Евросоюз преследует платформы, на которых размещены инакомыслящие или неудобные высказывания, отметили «Известия».

«Платформы, которые заставляют людей молчать с помощью алгоритмов, по большей части остаются нетронутыми, несмотря на проблемы с незаконным контентом», — добавил он.

Ранее Дуров раскритиковал политику Франции в соцсетях.