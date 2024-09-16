Маркетолог Хоменок заявил, что ИИ позволяет автоматизировать процессы
Существует мнение, что искусственный интеллект может угрожать ряду специалистов. Однако стоит ли этого серьезн опасаться, «ФедералПресс» рассказал маркетолог Антон Хоменок.
Он отметил, что если рассматривать специалистов как людей, хорошо разбирающихся в своей профессии и осознающих нюансы своего творчества, то для них ИИ выступит именно как помощник.
«Я вижу за искусственным интеллектом будущее во многих аспектах, поскольку уже сегодня есть возможность автоматизировать определенные процессы», — отметил эксперт.
В качестве примера он привел удаленный отдел продаж, который может самостоятельно обучаться и привлекать целевых клиентов, используя такие платформы, как Telegram, чтобы извлекать данные из чатов и вести первичные переговоры до передачи лида живому менеджеру. Он также подчеркнул, что важно проверять тексты, генерируемые нейросетью, чтобы удостовериться в точности предоставленной информации.