МАХ открыл быстрый доступ к документам из «Госуслуг»

Пользователям МАХ открыли быстрый доступ к документам сервиса «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе национального мессенджера.

«Сведения о популярных личных документах теперь всегда под рукой — с согласия пользователя они будут отображаться в его профиле МАХ», — следует из заявления.

Данные не требуют доступ к биометрии. Документация сохранится в разделе «Цифровой ID» в профиле пользователя.

Юзерам станут доступны электронные версии паспорта, СНИЛС, водительского удостоверения, полиса ОМС и ИНН. Позже список расширят, в нем появятся данные о транспортных средствах и документы детей.

Ранее сообщалось, что россияне смогут упрощенно получить цифровой ID через онлайн-платформу МАХ с помощью водительского удостоверения.