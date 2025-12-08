МАХ опроверг неполадки в работе мессенджера
МАХ работает штатно. Об этом RT сообщили в пресс-службе мессенджера после новостей о сбоях в его работе.
«MAX работает в штатном режиме», — заявили в администрации платформы.
Об ошибках в работе мессенджера сообщил Telegram-канал «Код Дурова», жалобы пользователей также зафиксировала платформа Downdetector.
Юзеры не смогли войти в МАХ, некоторым не удается отправить сообщения. Проблемы зафиксировали по всей России. По мнению пользователей, мессенджер не выдержал наплыва юзеров в связи с блокировкой других похожих приложений.
Ранее в Госдуме сообщили о завершении работы по импортозамещению WhatsApp*. Роскомнадзор предупредил о полной блокировке мессенджера, если тот не выполнит требования российского законодательства.
* еятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.