«Любой сервис можно взломать». Россиянам дали совет после призыва Google сменить пароли

Эксперт по кибербезопасности Рысин: пароли почты нужно менять каждые полгода

Компания Google предупредила более 2,5 миллиарда пользователей о необходимости изменить пароли электронной почты после взлома хакерами системы Salesforce, где хранились данные малого и среднего бизнеса с адресами клиентов, для последующих атак. Эксперт по кибербезопасности и генеральный директор АСИЕ-групп Сергей Рысин в комментарии 360.ru заявил, что современные киберпреступники способны взломать любую компанию.

Он подчеркнул, что для сохранения данных на электронной почте пароль нужно менять раз в полгода.

«Там должны быть буквы разного регистра, большие и маленькие, цифры и специальные символы: запятые, точки», — сказал Рысин.

Эксперт пояснил, что взлом почты грозит пользователям не только утечкой личных данных, но и резервными копиями гаджетов на системе Android. Злоумышленники могут получить доступ к компрометирующей информации пользователей и начать их шантажировать.

В пресс-службе Google заявили, что к взлому системы Salesforce имела отношение хакерская группировка ShinyHunterf. Они звонили сотрудникам службы поддержки сервиса и выдавали себя за их коллег, чтобы получить доступ к хранилищу с данными компаний малого и среднего бизнеса.

Хотя пароли пользователей не утекли, полученная информация дала шанс злоумышленникам начать масштабную волну фишинговых атак на пользователей.

Компания предупредила владельцев 2,5 миллиарда адресов об обновлении паролей и усилении защиты своих учетных записей, чтобы не дать хакерам доступа к своей информации. В пресс-службе пояснили, что большая часть пользователей использует уникальные пароли, но более трети не обновляли их уже долгое время.

В начале августа газета Politico сообщила, что хакеры взломали систему федеральных судов США и выкачали данные об уголовных делах. Среди материалов оказались личные данные свидетелей, выступавших анонимно, а также информаторов, попавших под программу защиты.