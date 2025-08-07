Хакеры взломали электронную систему федеральных судов в США

Politico: в США взломали электронную систему регистрации и подачи дел судов

Хакеры взломали систему регистрации и подачи дел федеральных судов США. Они похитили данные об уголовных делах и их участниках, сообщили источники в судебной системе США газете Politico .

После взлома могли быть украдены личные данные свидетелей и информаторов, участвующих в программах защиты. Эти программы гарантируют анонимность и безопасность. Сейчас Министерство юстиции США и федеральные суды пытаются понять, насколько серьезны последствия атаки.

Взломанная электронная система состоит из двух частей: платформы для управления делами, где участники процесса загружают цифровые документы по рассматриваемым делам, и платформы с ограниченным доступом к этой информации. В системе хранятся данные о свидетелях и обвиняемых, а также ордеры на аресты и обыски.

Источники Politico предположили, что хакеры могут передать эти данные криминальным элементам, что поможет преступникам скрыться. Власти США пока не выяснили, кто стоит за кибератакой.

Ранее Франция подверглась массированной кибератаке в сфере обороны. Хакеры слили сведения о ядерном оружии, в частности, опубликовали 13 гигабайт данных судостроительной компании Naval Group, которая выпускает французские подлодки и фрегаты.