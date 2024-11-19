Личные данные всех россиян уже утекли в Сеть. Что стало следствием?

В интернете можно найти личные данные о любом россиянине, собранные при участии украинских спецслужб. Об этом на конференции «Безопасность клиента на первом месте» рассказал глава «Ростелекома» Михаил Осеевский, которого процитировал ТАСС .

«Если мы зайдем в даркнет, то там есть консолидированная украинскими спецслужбами или хакерами информация по каждому из нас. Я по себе [даже] просил», — заявил он.

Топ-менеджер добавил, что именно благодаря этому и происходят масштабные координированные атаки.

Ранее в интернете распространили информацию о том, что из ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов. Однако пресс-служба банка опровергла это, сообщив, что выдаваемое за базу данных кто-то скомпилировал из открытых источников по состоянию на 2022 год.