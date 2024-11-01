Фейк: из ВТБ утекли данные более шести миллионов клиентов

Сообщения об утечке данных более шести миллионов клиентов из ВТБ опровергли

В интернете появилась информация якобы об утечке данных более чем шести миллионов клиентов ВТБ. Однако эти сообщения оказались недостоверными.

Фейк

В Сети появилась информация, что на одном из сайтов даркнета выложили базу данных под названием «ВТБ-Клиенты». В ней 6,1 миллиона строк с фамилиями, именами, отчествами, датами рождения, адресами электронной почты и номерами телефонов. Случайная проверка номеров через СБП якобы показала, что для всех доступен банк ВТБ.

Правда

Пресс-служба банка официально опровергла ТАСС информацию об утечке. То, что выдают за базу данных клиентов, по ее данным, является компиляцией из открытых источников и данных сторонних организаций, к тому же актуальной на 2022 год.

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