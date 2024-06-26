Легендарный мессенджер ICQ официально завершил работу

Мессенджер ICQ, популярный в России в 2000-х годах, официально прекратил работу. Об этом сообщили на сайте платформы.

«Сервис завершил работу. Продолжайте общаться с друзьями в „VK Мессенджере“ и VK Workspace», — написали на сайте.

VK анонсировал закрытие мессенджера 24 мая. Администрация социальной сети сообщила, что сфокусировалась на развитии «VK Мессенджера» для корпоративного сервиса и пользователей на базе платформы VK WorkSpace. Сотрудники ICQ присоединятся к этим командам.

ICQ вошел в портфель активов VK в 2010 году. Сервис предназначался для мгновенного обмена сообщениями. Его разработали в 1996 году. Россияне использовали легендарную «аську» для общения с друзьями, рабочей переписки и любовных посланий.