Легендарный мессенджер ICQ закроют через месяц

Один из первых бесплатных мессенджеров прекратит работу через месяц — 26 июня. О закрытии легендарной платформы сообщили в пресс-службе VK.

В компании объяснили, что решение закрыть «аську» связано с планами сосредоточиться на развитии «VK Мессенджера» и VK WorkSpace.

«Для усиления экспертизы к командам продуктов [„VK Мессенджера“ и VK WorkSpace] присоединятся сотрудники ICQ. Сервис приостановит работу с 26 июня», — указали в релизе компании.

Пользователям ICQ напомнили, что им необходимо скопировать переписку и файлы и сохранить на компьютер, чтобы не потерять данные.

Мессенджер создали в 1996 году, он стал одной из первых платформ для бесплатного обмена сообщениями. В 2000-е россияне пользовались «аськой» для рабочей переписки, общения с друзьями и любовных посланий.

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