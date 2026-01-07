Ледокол «Москва» приступил к работе в порту Магадана

Ледокол «Москва» начал работу в порту Магадана. Его задача — проводить суда через лед, рассказал РИА «Новости» представитель администрации Морского торгового порта Магадана.

«Этой зимой ледовое покрытие в бухте Нагаева формируется необычайно поздно из-за множества теплых циклонов, приходивших в регион в декабре. Но сейчас припай уже имеется, и в порт пришел ледокол „Москва“», — отметил собеседник агентства.

Он будет трудиться по мере необходимости. Его будут использовать для проводки судов и расчистки бухты Нагаева ото льда. Обычно ледокол работает в Магадане до мая.

Магаданский морской порт — крупнейший на северо-востоке России, где навигация возможна круглый год. В холодное время года, когда образуется лед, суда проводят через порт ледоколы.

Россия — единственная страна, серийно производящая надежные атомные ледоколы. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на церемонии закладки нового корабля ледокольного флота проекта 22220 «Сталинград». Глава государства подчеркнул, что развитие уникального российского ледокольного флота не остановили никакие сложности. Корабли продолжают пополнять современной техникой.