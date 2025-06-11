«Лазаревское Тех» сообщило о применении технологии расшифровки «языка» свиней

Фермы без участия человека, роботизированные пчеловодческие хозяйства и свиньи, чьи эмоции понятны благодаря технологиям, — все это уже не сюжет научной фантастики, а реальные инновационные решения, применяемые в сельском хозяйстве. Федор Александрович Гильмуллин, генеральный директор компании «Лазаревское Тех», рассказал в беседе с Ferra.ru , как искусственный интеллект и цифровая революция преображают аграрную сферу.

Особенное внимание привлекает разработка, позволяющая интерпретировать «язык» свиней. Швейцарские ученые установили, что звуки, издаваемые животными, могут служить индикатором их стресса и эмоционального состояния. Это открытие способствует более глубокому пониманию потребностей животных и улучшению условий их содержания.

Кроме того, специалисты применяют искусственный интеллект для снижения выбросов метана, производимых крупным рогатым скотом. С помощью алгоритмов ИИ подбираются специальные соединения, минимизирующие количество вредных выбросов в процессе пищеварения животных.