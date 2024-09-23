Лаборатория «Норникеля» создала технологию производства материалов для аккумуляторов

В Санкт-Петербурге второй год работает специализированная лаборатория «Норникеля». Сотрудники компании в рамках экспериментального направления производят компоненты для аккумуляторных батарей. 360.ru показал, как на уникальном отечественном оборудовании изготавливают элементы для электрокаров и электробусов.

«Задача этого центра — создание технологии катодных материалов. На данный момент мы получили технологию производства катодных материалов для литий-ионных батарей 811», — отметил вице-президент «Норникеля» по инновациям Виталий Бусько.

Следующим шагом, помимо масштабирования технологии, по его словам, станет изучение материалов следующих поколений — катодных 90505, натрий-ионных катодных материалов и твердотельных батарей. Бусько сообщил, что компания завершила исследования, связанные с трансфером и созданием технологий батарейных материалов, качество которых подтвердили научные институты Китая.

Батарейное производство — не просто экспериментальное направление развития «Норникеля». Создаваемые на производстве компоненты батарей станут частями аккумуляторов для таких перспективных экологичных видов транспорта, как электрокары и электробусы. Оснащенность петербургской лаборатории позволяет специалистам не только синтезировать материалы, но и сразу их тестировать.

Руководитель научных проектов развития батарейных технологий Анна Колмычевская сообщила, что в центре выстроили полную систему — от растворения солей металлов до баков смешивания, специальных электрохимических насосов и муфельных печей. Сердцем синтеза прекурсора, по ее словам, стал 50-литровый реактор и концентратор, способный увеличить производительность в два-три раза.

В ближайшей перспективе функционал лаборатории расширится. Специалисты займутся изучением технологии рециклинга — переработки катодных активных материалов из отживших аккумуляторных батарей.