Крупнейшая частная LTE-сеть построена на Дальнем Востоке

Частная LTE-сеть связала Эльгинское угольное месторождение, порт «Эльга» и Тихоокеанскую железную дорогу, где ее протяженность превысила 530 километров. Уникальный проект, реализованный МегаФоном в несколько этапов, позволил вывести управление промышленной инфраструктурой на новый уровень.

Завершающим и наиболее сложным этапом стало строительство сети вдоль Тихоокеанской железной дороги от Якутии до Хабаровского края — в условиях Крайнего Севера, сложного рельефа и экстремально низких температур. При этом специалисты МегаФона смогли добиться устойчивой связи вдоль всей железнодорожной линии. Как рассказали в компании, это повысило безопасность и надежность движения поездов, а также позволило в режиме реального времени контролировать перемещение техники и грузов.

«Масштаб сети превышает 10 тысяч гектаров, а инфраструктура построена на четырех частотных диапазонах», — уточнила директор по развитию корпоративного бизнеса мобильного оператора Наталья Талдыкина.

Теперь производственные службы компании «Эльгауголь» могут лучше контролировать работу горной техники, тщательнее мониторить системы энергетики, эффективнее управлять производственными процессами и оперативнее реагировать на нештатные ситуации.