Космический потенциал направили на безопасность России

Космический потенциал России работает на суверенитет, безопасность и экономику России. Об этом в обращении к участникам концерта по случаю Дня космонавтики в Кремлевском дворце заявил президент Владимир Путин, его слова зачитал первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Космический потенциал России активнее работает на экономику и качество жизни людей, на безопасность и суверенитет государства», — отметил глава государства.

Президент добавил, что космическая отрасль в стране динамично развивается, а отечественные корабли и ракеты-носители обеспечивают работу международной космической станции.

«Совершенствуется орбитальная инфраструктура, создаются перспективные системы, наращивается спутниковая группировка», — подчеркнул он.

Путин в декабре 2025 года постановил с 6 по 12 апреля ежегодно проводить в России Неделю космоса. Ранее президент включил полет Юрий Гагарина в число главных событий XX века.