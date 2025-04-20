Корабль «Союз МС-26» с российскими космонавтами приземлился в Казахстане

Спускаемый аппарат корабля «Союз МС-26» приземлился в Казахстане. На нем с МКС вернулись российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Дональд Петтит. Трансляцию приземления вел Роскосмос .

Корабль отстыковался от станции 20 апреля в 00:57 по московскому времени. Тормозить двигатель начал в 03:27. После замедления корабль сошел с орбиты и вошел в плотные слои атмосферы, а потом разделился на отсеки. Кадры трансляции показали, как жилой отсек парит над степью в Казахстане.

Российские космонавты и астронавт находились на Международной космической станции с 11 сентября 2024 года. За полгода Овчинин и Вагнер выполнили более 40 экспериментов и один раз совершили выход в открытый космос.

«Союз МС-26» отправился на МКС 11 сентября с космодрома Байконур. Новый экипаж сменил находившихся на станции космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и американского астронавта Трейси Дайсон.