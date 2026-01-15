НАСА досрочно вернула команду Crew-11 с МКС, корабль уже отстыковался

Корабль компании SpaceX с экипажем Crew-11 успешно отстыковался от Международной космической станции, чтобы досрочно вернуться на Землю. Трансляция ведется на сайте НАСА.

«Астронавты НАСА Зена Кардман и Майк Финке, астронавт JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований) Кимия Юи и космонавт Роскосмоса Олег Платонов должны приземлиться у берегов Калифорнии <…> утром в четверг, 15 января», — указали на сайте.

В НАСА пояснили, что миссия возвращается домой раньше, чем было запланировано, так как один из астронавтов заболел. Его состояние сейчас стабильное. Он живет и работает на борту орбитальной лаборатории. Имя заболевшего члена экипажа не раскрывается, как и его возможный диагноз.

Ранее глава НАСА Джаред Айзекман сообщил, что эвакуация не экстренная, так как астронавт абсолютно стабилен.