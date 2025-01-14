Координационный центр доменов Рунета не заметил сбоя в работе

Инфраструктура доменов верхнего уровня .ru и .рф, а также российские DNS-серверы не сталкивались со сбоем в своей работе. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщили в Координационном центре доменов.

Операторы «Билайн» и «Теле 2» в комментарии агентству заявили, что в работе сетей перебоев нет и она идет в штатном режиме.

Они отметили, что возникшие проблемы у ряда пользователей проблемы с выходом в интернет произошли по независящим от них причинам.

«Сеть „Билайна“ работает в штатном режиме, возможные проблемы с доступом в интернет происходят по независящим от нас причинам», — заявил представитель оператора.

Пользователи Рунета столкнулись с масштабным сбоем, который коснулся всех регионов. Они заявили о невозможности открыть сайты и приложения ни через стационарные сети, ни через мобильную связь.

В пресс-службе Роскомнадзора заявили, что причины сбоя пока неизвестны. Сейчас специалисты ведут проверку для установления всех обстоятельств.