Концерн «Калашников» впервые поставит дроны-камикадзе «Куб» за рубеж

Концерн «Калашников» впервые поставит за рубеж дроны-камикадзе «Куб-Э» в рамках экспортного контракта. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале предприятия.

«Изделие уже имеет весьма значительный и успешный опыт боевого применения, подтвержденный в реальных условиях в зоне СВО», — подчеркнули в пресс-службе.

Концерн заверил, что экспорт не повлияет на контракты, которые заключили внутри России.

Беспилотники предназначены для поражения объектов в тылу противника. Их можно применять в любое время суток. Государственные испытания они успешно прошли в 2021 году.

Ранее дальность применения беспилотников «Ланцет» возросла после модернизации. Теперь их можно использовать для выполнения задач на дистанции до 80 километров.