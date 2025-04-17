Консультант Лужбина: технологии призваны помогать управленцам, а не заменять их компетенции

Бизнес-консультант Наталия Лужбина в эфире радио Sputnik подчеркнула, что новые технологии призваны помогать управленцам, а не заменять их компетенции.

Эксперт отметила, что искусственный интеллект не отменяет естественного.

«Новые технологии должны помогать управленцам, а не заменять компетенции», — сказала она.

Лужбина напомнила: когда появляется новая технология, все стремятся ее использовать и распространять, забывая, что она должна быть помощником в руках грамотного управленца, а не заменой компетенций.