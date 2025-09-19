Конференция Positive Tech Day в Новосибирске собрала ведущих специалистов в области IT

Информационные технологии продолжают развиваться быстрыми темпами, создавая новые угрозы и требуя инновационных решений в области кибербезопасности. Новосибирская область взяла на себя инициативу организовать конференцию, посвященную актуальным вопросам защиты от киберугроз. Об этом написал atas.info .

Конференция Positive Tech Day началась 18 сентября в Новосибирске и собрала ведущих специалистов отрасли, топ-менеджеров ИТ-компаний и профессионалов в области информационной безопасности. Открытие мероприятия состоялось под руководством министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря.

Сергей Цукарь отметил, что интенсивное распространение технологий искусственного интеллекта создает серьезные вызовы специалистам по защите данных. На конференции представители министерства продемонстрировали пример реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности путем внедрения многоуровневой системы защиты аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Данный проект входит в перечень ключевых направлений цифровой трансформации региона и осуществляется под личным контролем главы региона Андрея Травникова.

Мероприятие способствует укреплению взаимодействия между специалистами, стимулирует обсуждение новейших тенденций и позволяет обмениваться лучшими практиками по противодействию современным угрозам в цифровом пространстве.