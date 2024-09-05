Конференция об индустриальных маслах собрала в Подмосковье ключевые предприятия из Сибири

На Московском заводе «Газпромнефть — смазочные материалы» состоялась профильная конференция. Ведущие предприятия горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесной промышленности, машиностроения и металлургии Сибирского федерального округа изучили технологические возможности производства современных масел. Специалисты компании в свою очередь представили внедренные на предприятиях решения, которые обеспечивают выпуск продукции для самого разного оборудования.

В частности, гибкость производственного цикла — основа разработки продукции для тяжелонагруженного оборудования на стратегических объектах и специализированных смазочных материалов для уникальной техники и областей Крайнего Севера. Построенные на собственных базовых компонентах рецептуры проходят точный контроль в лаборатории компании.

«Эффективное сотрудничество с партнерами позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и создавать востребованные смазочные материалы для всех отраслей», — отмечает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Помимо высококачественных масел, смазок и технических жидкостей, у предприятий востребован широкий спектр современных цифровых сервисов для обеспечения стабильной и бесперебойной работы техники.