Конференция об индустриальных маслах собрала в Подмосковье ключевые предприятия из Сибири

Стоян Васев
Фото: Стоян Васев

На Московском заводе «Газпромнефть — смазочные материалы» состоялась профильная конференция. Ведущие предприятия горнодобывающей, сельскохозяйственной, лесной промышленности, машиностроения и металлургии Сибирского федерального округа изучили технологические возможности производства современных масел. Специалисты компании в свою очередь представили внедренные на предприятиях решения, которые обеспечивают выпуск продукции для самого разного оборудования.

В частности, гибкость производственного цикла — основа разработки продукции для тяжелонагруженного оборудования на стратегических объектах и специализированных смазочных материалов для уникальной техники и областей Крайнего Севера. Построенные на собственных базовых компонентах рецептуры проходят точный контроль в лаборатории компании.

«Эффективное сотрудничество с партнерами позволяет оперативно реагировать на потребности рынка и создавать востребованные смазочные материалы для всех отраслей», — отмечает генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Помимо высококачественных масел, смазок и технических жидкостей, у предприятий востребован широкий спектр современных цифровых сервисов для обеспечения стабильной и бесперебойной работы техники.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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