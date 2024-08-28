Компьютер может умереть. Россиян предупредили об опасном аналоге YouTube

Жителям России необходимо воздержаться от скачивания программ-аналогов YouTube из-за риска порчи собственной техники и утечки персональных данных. Об этом 360.ru рассказала специалист по работе с конфиденциальной информацией Анастасия Люситенко.

По ее словам, на популярном ресурсе для разработчиков GitHub распространяется аналог YouТube. Как утверждают авторы программы, она позволит не только смотреть, скачивать и комментировать ролики с YouТube, но и зарабатывать.

«Обратим внимание, что GitHub — это сервис для разработчиков, где они обмениваются информацией и публикуют готовые решения. Так и произошло с этой „заменой“ YouTube. Скачивая его, пользователи начали замечать, что выросли расходы по электроэнергии, компьютер начал перегреваться и подтормаживать. В дальнейшем это может привести к поломке устройства», — сказала она.

Люситенко напомнила, что в первую очередь необходимо поставить во главу угла собственную безопасность.

«Не нужно скачивать приложения с неизвестных ресурсов. Понятно, что GitHub — известная платформа, но нет гарантий, что там не появится вредоносное программное обеспечение», — добавила специалист по работе с конфиденциальной информацией.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неправильной политику YouTube из-за зачистки российских ресурсов.