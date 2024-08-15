Компания Apple разработает роботизированную руку для умного дома
Bloomberg: Apple выпустит роботизированную руку в виде iPad
Компания Apple начала разрабатывать роботизированную руку, которая займется выполнением функции командного центра для умного дома. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.
Новое устройство задумано как комбинация дисплея, подобного iPad, и роботизированной конечности. Проект получил одобрение руководства Apple еще в 2022 году, но активная работа над ним началась только в последние месяцы. В работе задействовали несколько сотен человек.
По задумке компании, роботизированную руку также можно будет использовать для видеоконференций. Она поможет обеспечить безопасность в домах.
Доля продаж планшетов американской корпорации Apple на российском рынке упала до 8%. Компания потеряла лидерство в России, уступив первое место китайской компании Honor. На снижение продаж продукции Apple повлияли высокие цены.