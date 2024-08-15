Компания Apple разработает роботизированную руку для умного дома

Компания Apple начала разрабатывать роботизированную руку, которая займется выполнением функции командного центра для умного дома. Об этом сообщило агентство Bloomberg , ссылаясь на источники.

Новое устройство задумано как комбинация дисплея, подобного iPad, и роботизированной конечности. Проект получил одобрение руководства Apple еще в 2022 году, но активная работа над ним началась только в последние месяцы. В работе задействовали несколько сотен человек.

По задумке компании, роботизированную руку также можно будет использовать для видеоконференций. Она поможет обеспечить безопасность в домах.

Доля продаж планшетов американской корпорации Apple на российском рынке упала до 8%. Компания потеряла лидерство в России, уступив первое место китайской компании Honor. На снижение продаж продукции Apple повлияли высокие цены.