Количество ИИ-видео в YouTube превысило 20%

Пользователям платформы YouTube все чаще показывают низкокачественное видео, сгенерированное нейросетями. Об этом со ссылкой на исследование компании Kapwing сообщила газета Guardian .

Исследователи создали новый аккаунт YouTube и проанализировали предложенные алгоритмами видео. Оказалось, что треть из них относилась к категории brainrot («гниение мозга»). По данным исследования, из первых 500 роликов 104 были таким низкопробным контентом, сгенерированным только для набора просмотров.

Ученые также выяснили, что из 15 тысяч самых популярных YouTube-каналов 278 публикуют исключительно нейросетевой контент. Всего каналы с ИИ-видео собрали более 63 миллиардов просмотров и 221 миллиона подписчиков.

