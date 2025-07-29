Клиенты Т-Банка сообщили о сбое в работе приложения
Проблемы с входом в приложение начались у клиентов Т-Банка. Об этом свидетельствую данные сайта по мониторингу сбоев Downdetector.
Самое большое число жалоб поступило от жителей Тверской области, Санкт-Петербурга, Калининградской области, Москвы и Нижегородской области. Клиенты заявили, что не могут зайти в приложение ни через мобильный интернет, ни через подключение гаджетов к Wi-Fi.
На пике общее число жалоб достигло 1,7 тысячи.
В пресс-службе финансовой организацию изданию Frank Media заявили, что сбой в работе приложения специалисты не увидели.
«У отдельных клиентов могли наблюдаться в моменте сложности», — добавили в пресс-службе.
Во вторник, 29 июля, из-за технического сбоя системы прекратила работать сеть социальных аптек «Столички». В пресс-службе компании заявили, что причиной прекращения работы систем стала хакерская атака.