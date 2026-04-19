Китайский робот-гуманоид побил рекорд человека на полумарафоне в Пекине

Победитель полумарафона для роботов в Пекине преодолел дистанцию быстрее рекордного результата среди людей. Об этом сообщило агентство The Associated Press .

Всего в соревнованиях приняли несколько сотен человекоподобных роботов из более чем 100 команд.

Гуманоид «Молния» под номером 009 обогнал по результатам обладателя мирового рекорда среди людей — угандийца Джейкоба Киплимо, пробежавшего дистанцию в 21 километр за 57 минут.

Инженер Honor из команды-победителя Ду Сяоди отметил, что робота разработали в течение года. Его оснастили ногами длиной от 90 до 95 сантиметров и технологией жидкостного охлаждения.

Полумарафон в Пекине продемонстрировал скачок в роботостроении. На прошлогодних соревнованиях победитель пересек финишную черту только через два часа 40 минут.

Ранее выставочном центре Tokyo Big Sight в Японии прошла выставка роботов-гуманоидов. Внимание публики привлекла машина от Humanoid Drink Station. Робот обслуживал посетителей и подавал им напитки