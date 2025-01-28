Китайский чат-бот DeepSeek временно приостановил регистрацию новых пользователей. Об этом свидетельствуют данные официального сайта.
Решение объяснили масштабными вредоносными атаками. Те, кто уже зарегистрировался, могут заходить и пользоваться сервисом в обычном режиме.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что DeepSeek оказался производительнее почти всех конкурирующих аналогов от американских компаний. В итоге он стал лидером по скачиванию в США, заставив серьезно упасть индекс NASDAQ и потеснив OpenAI и другие модели. От них китайский стартап отличается способностью работать на менее мощных чипах.