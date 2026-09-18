Карьерный консультант Султанова назвала профессии под угрозой автоматизации

Кассиры не исчезнут из магазинов полностью, но компании будут оптимизировать должности с повторяющимися задачами, считает карьерный консультант Зилина Султанова. Автоматизация затронет в том числе HR-специалистов, копирайтеров и SMM-менеджеров, сообщает ИА НСН .

По данным информагентства, почти 42% российских розничных компаний намерены в ближайший год сократить расходы на персонал благодаря искусственному интеллекту. Среди продавцов продуктов, товаров для дома, бытовой техники и электроники этот показатель составляет 50%.

Султанова пояснила, что массовых увольнений не ожидает: организации будут частично оптимизировать штат. Кассиры, по ее мнению, останутся востребованными, поскольку некоторым покупателям привычнее обслуживаться у человека, а продажа алкоголя и сигарет требует подтверждения сотрудника.

Под угрозой прежде всего окажутся профессии с повторяющимися задачами, где не требуется принимать сложные решения. Это касается работников производства и складов, а также специалистов по кадрам, информационным технологиям и созданию контента.

Эксперт добавила, что бизнес станет внедрять роботов только в случае финансовой выгоды. Автоматизация требует затрат, хотя техника не зависит от усталости или болезни сотрудника.