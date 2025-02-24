Как раньше уже не будет. Что произойдет при возвращении зарубежных IT-вендоров в Россию

Президент Владимир Путин поручил правительству подумать о механизмах регулировки возвращения на российский рынок иностранных компаний. Заместитель директора Аналитического центра УЦСБ Дмитрий Зубарев рассказал 360.ru, как это будет работать в сфере информационных технологий и информационной безопасности.

По его мнению, вернуться к состоянию 2021 года уже не получится — и сам рынок изменился, и клиенты больше не будут готовы доверять компаниям, которые в любой момент могут уйти.

«Тем не менее, отмечу, что в нишах, в которых до сих пор нет отечественных аналогов, возможны некоторые исключения», — заметил Зубарев.

При этом приход новых продуктов повлечет за собой и рост числа уязвимостей. Чтобы обезопасить себя, собеседник 360.ru рекомендовал обычным пользователям соблюдать цифровую гигиену, а компаниям — мониторить события и анализировать защищенность.

Ранее первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что Россия пустит обратно на рынок только те компании, в которых заинтересована сама.