Новая реальность. Кого из иностранных производителей Россия пустит обратно

Мантуров: Россия пустит на рынок только тех, в ком сама заинтересована

Россия допустит на собственный рынок только те компании, в которых сама будет заинтересована. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

По его словам, за время санкций российский рынок серьезно изменил приоритеты и предпочитает закупать продукцию отечественного производителя или стран ЕАЭС. Для совместных проектов с иностранцами сформированы строгие правила.

«От этих принципов мы отступать не станем, и это та реальность, которую иностранным компаниям придется иметь в виду», — подчеркнул Мантуров.

Ранее гендиректор автоконцерна Renault Лука де Мео не исключил возвращения компании в Россию. В мае 2022 года производитель продал российский бизнес и 68%-ную долю в АвтоВАЗе, но сохранил возможность выкупить ее назад в течение шести лет.