«Яндекс» попал на штраф по жалобе ФСБ

Штраф в 10 тысяч рублей выписал мировой суд Москвы компании «Яндекс» за непредоставление сотрудникам ФСБ удаленного доступа к системе «Алиса». Об этом со ссылкой на судебные документы сообщило РИА «Новости» .

В материалах дела указали, что сотрудники спецслужбы запросили у компании удаленный доступ к системе «умного дома», которым управляла «Алиса». «Яндекс» на уведомление не ответил.

После этого ФСБ отправила материалы проверки в Роскомнадзор, который инициировал судебное разбирательство.

В вынесенном решении указано, что «Яндекс» как организатор распространения информации обязан предоставлять спецслужбам круглосуточный удаленный доступ к системам по постановлению правительства от 2020 года.

Так как компания в установленный срок требования не выполнила, ее признали виновной по административному делу. За проступок «Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч рублей.

В июне мировой суд Москвы вынес компании штраф в два миллиона рублей за повторное нарушение о непредоставлении доступа спецслужбам к сервису «Яндекс. Услуги». Силовики объяснили, что там находилась информация, которую они могли использовать для поиска нарушителей и обеспечения национальной безопасности.