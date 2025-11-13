«Яндекс» опроверг сообщения о прослушке владельцев умных колонок
«Яндекс»: умные колонки с «Алисой» не прослушивают пользователей
Умные колонки с голосовым помощником «Алиса» не прослушивают пользователей, активируются после произнесения специального слова и снабжены функцией полного отключения микрофона. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».
«„Алиса“ в „Яндекс Станциях“ не может слушать разговоры пользователя без его ведома. Пока не прозвучит активационное слово, устройства с „Алисой“ работают в спящем режиме. Они не реагируют на человеческую речь и не отправляют ее в облако для распознавания», — объяснили в компании.
Активационное слово — «Алиса». После того как микрофон уловит его, запустится процесс обработки голоса.
Также умные колонки с «Алисой» снабжены кнопкой Mute. С ее помощью можно физически отключить микрофоны — они будут обесточены и перестанут работать.
Пресс-служба «Яндекса»
Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что умные колонки прослушивают владельцев в рекламных целях. Он посоветовал не обсуждать чувствительные темы рядом с устройствами.