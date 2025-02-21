Якутская компания анонсировала открытие кинозалов в новых регионах

Резидент технопарка «Якутия» компания «Экстра Синема» презентовала новое оборудование для быстрой и недорогой организации кинозалов. Его планируют использовать в том числе в новых регионах России. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Ранее компания уже создала условия для показа фильмов в подшефных городах Кировское и Докучаевск. Всего за 2024 год кино в ее залах посмотрели более 40 тысяч зрителей, а средняя посещаемость сеансов была более чем в два раза выше, чем в целом по России.
Технологию проката, предложенную компанией, в 2023 году высоко оценил лично президент Владимир Путин.
Ранее актер и продюсер Сергей Жигунов заявил, что около 50 режиссеров отказались снимать его сериал, посвященный спецоперации.
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