Якутская компания анонсировала открытие кинозалов в новых регионах

пресс-служба правительства Якутии
Фото: пресс-служба правительства Якутии

Резидент технопарка «Якутия» компания «Экстра Синема» презентовала новое оборудование для быстрой и недорогой организации кинозалов. Его планируют использовать в том числе в новых регионах России. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Ранее компания уже создала условия для показа фильмов в подшефных городах Кировское и Докучаевск. Всего за 2024 год кино в ее залах посмотрели более 40 тысяч зрителей, а средняя посещаемость сеансов была более чем в два раза выше, чем в целом по России.

пресс-служба правительства Якутии
Фото: пресс-служба правительства Якутии
1/2
пресс-служба правительства Якутии
Фото: пресс-служба правительства Якутии
2/2

Технологию проката, предложенную компанией, в 2023 году высоко оценил лично президент Владимир Путин.

Ранее актер и продюсер Сергей Жигунов заявил, что около 50 режиссеров отказались снимать его сериал, посвященный спецоперации.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте