Ядерный центр в Сарове поставит Министерству обороны новые разработки

Андрей Белоусов посетил Российский федеральный ядерный центр в Сарове и выразил надежду, что НИИ в ближайшее время обеспечит военное ведомство новыми разработками. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

«Огромное спасибо хочу сказать Алексею Евгеньевичу [Лихачеву], Валентину Ефимовичу [Костюкову], другим коллегам за ту колоссальную работу, которая делается», — отметил министр.

Ему представили новейшие разработки в разных сферах. Также Белоусов провел рабочее совещание и возложил цветы к памятнику основателю центра Юлию Харитону.

В ноябре ядерный центр в Сарове посетил предшественник Белоусова, а ныне секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу. Ему показали разработки, которые могут помочь в выполнении целей специальной военной операции.