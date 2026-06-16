Издатель Metal Gear и Silent Hill отключил доступ к серверам игрокам из России

Японский игровой издатель Konami полностью ограничил доступ к своим онлайн-сервисам для пользователей из России и Белоруссии. Об этом говорится в уведомлении на сайте компании.

«С 15 июня 2026 года в 06:00 мы прекращаем обслуживание клиентов в России и Беларуси», — уточнили в компании.

В других регионах проблем с обслуживанием не возникнет. Под ограничения попали сервисы, где требуется вход через систему KONAMI ID.

Игроки не могут подключиться к сетевым функциям популярных проектов, включая Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, eFootball, Yu-Gi-Oh! Duel Links и Yu-Gi-Oh! Master Duel. При этом компания не раскрыла причины введения ограничений.

В мае корпорация Konami объявляла, что полностью прекратит предоставлять свои услуги на российской и белорусской территориях с 15 июня.