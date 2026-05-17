«Без вас не смогли бы». Konami ушла из России со странным анонсом

Konami прекратит работать в России и Белоруссии с 15 июня

Японская корпорация Konami объявила о полном прекращении предоставления своих услуг на территории России и Белоруссии с 15 июня 2026 года. Об этом сообщается в официальном заявлении на сайте компании, а также в уведомлениях внутри популярных игровых тайтлов.

Компания полностью отключит сетевые функции своих игр 15 июня. Изменения коснутся только России и Белоруссии.

Игроки уже начали получать официальные предупреждения от разработчиков. В стелс-экшене Metal Gear Solid V: The Phantom Pain у российских пользователей появилось соответствующее системное сообщение.

Аналогичное уведомление пресс-служба Konami опубликовала и на сайте футбольного симулятора eFootball. Некоторые игроки сочли сообщение необычным.

«Мы хотели бы поблагодарить всех игроков за их огромную поддержку. Без вас мы бы не смогли достичь этого», — заявили в Konami.

Konami Holdings Corporation — один из старейших и крупнейших японских разработчиков и издателей видеоигр. Ей принадлежат культовые франшизы Silent Hill, Castlevania, Contra, Metal Gear и футбольная серия Pro Evolution Soccer (ныне eFootball).

Теперь пользователи из России и Белоруссии полностью потеряют доступ к мультиплеерным режимам, онлайн-таблицам лидеров, внутриигровым покупкам и сетевым событиям. Совсем поиграть больше не получится в eFootbal, проект требует доступа к серверам.

